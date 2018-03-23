Öğrencilerden Mehmetçik'e destek

YOZGAT (AA) - Sorgun’un Doğanlı Şehit Şuayp Çalışkan Ortaokulundan üç öğrenci, kendi yaptıkları kumbara ile topladıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Okul müdürü Ömer Esmek ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci’yi ziyaret eden Doğanlı Şehit Şuayp Çalışkan Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerinden Büşra Şahin, Berat Şahin ve Zehra Erdoğan, sınıf arkadaşlarının da katkılarıyla kumbarada biriktirdikleri 900 lira parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Ziyaret sonrası AA muhabirine bir açıklama yapan Ekinci, öğrencilerin göstermiş olduğu bu duyarlılığın kendilerini çok duygulandırdığını, böyle güzel girişimlerin devam etmesi adına kendilerinin de o kumbaraya bir miktar para atarak yardımda bulunduklarını söyledi.

Arkadaşları adına konuşan Büşra Şahin ise, kumbarayı kendilerinin yaptıklarını, bağış toplama çalışmalarında tüm sınıf arkadaşlarının seferber olduğunu ifade ederek, "Mehmetçiğimiz bizlerin rahatı için dört bir yanda düşmanla, teröristlerle çarpışırken, bizlerin de burada gerek maddi, gerek manevi olarak onlara katkıda bulunması gerekir. Mehmetçiklerimize açılan kampanyalar içinde bizimki bir su damlası. Dileğimiz bu damlaların artarak çoğalması ve alınacak modern silahlarla Mehmetçiğin düşmana karşı koymasıdır. Bizler Mehmetçiklerimiz şehit olmasın, düşmana aman vermesin diye böyle bir kampanya başlattık." diye konuştu.

