Öğrencilerden Mehmetçik Vakfı'na bağış

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri, düzenledikleri kermesin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Öğrenciler, evlerinde ailelerine hazırlattıkları çeşitli yiyecekleri okul binasında oluşturdukları stantta satışa sunarak kermes düzenledi.

Üç gün boyunca devam eden kermesten elde edilen gelir ise Mehmetçik Vakfı'na ait Vakıflar Bankasındaki hesaba yatırıldı.

Bankanın Nevşehir Şube Müdürü Azmi Vural'ı okul müdürü Halil Demirkol ile ziyaret eden öğrencilerden Zeynep Erva Alkan, Mehmetçik yararına öğrencilerce organize edilen kermese katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'ndaki kahramanların yanlarında olduklarını göstermek istediklerini aktaran Alkan, ileri ki süreçte de sınır ötesindeki askerlere mektup yazmayı arzuladıklarını söyledi.

Okul müdürü Demirkol ise Mehmetçik'e destek amacıyla düzenlenen kermese destek veren öğrencileri ile gurur duyduğunu kaydetti.

Demirkol, "Ülkemizin bekası için Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndaki tüm askerlerimiz bizler için birer kahramandır. Onlara destek olmak bizim için onur kaynağıdır. Kermesi organize eden öğrencilerime ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

