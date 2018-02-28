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Öğrencilerden mehmetçiğe mektup

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek amacıyla...

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:45
Öğrencilerden mehmetçiğe mektup
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek amacıyla mektup yazdı.

Okul müdürü Şengül Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokulu öğrenciler sınır ötesinde mücadele eden kahraman mehmetçiğe moral desteği vermek amacıyla mektup yazdığını söyledi.

Öğrencilerin içinden gelen duyguları kağıda aktardığını belirten Doğan, "Öğrencilerimiz, yazdıkları mektuplarla yaptıkları resimlerle vatan, millet sevgisi, milli birlik ve beraberlik duygusunu yaşadılar.

Öğrencilerimi, öğretmenlerimi ve ailelerimizi kutluyor, teşekkür ediyorum. Bu türdeki milli duygu ve düşüncelerimizi her zaman farklı faaliyetlerimizle göstereceğiz." diye konuştu.

Mektuplar, Hatay İskenderun Ahmet Tor Kışlası'na gönderilmek üzere kargoya verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı AnaokuluMektupöğrenci
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