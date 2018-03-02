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Öğrencilerden Mehmetçiğe Komando Marşıyla destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Değirmenkaşı köyünde, Zeytin Dalı Haraketı'na destek vermek amacıyla düzenlenen programda öğrenciler Komando Marşı seslendirerek Mehmetçiklere destek verdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre,...

02 Mart 2018 Cuma 13:44
Öğrencilerden Mehmetçiğe Komando Marşıyla destek
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Değirmenkaşı köyünde, Zeytin Dalı Haraketı'na destek vermek amacıyla düzenlenen programda öğrenciler Komando Marşı seslendirerek Mehmetçiklere destek verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkeze bağlı Değirmenkaşı köyündeki ortaokulda düzenlenen programa katılan Vali Necati Şentürk, duaların Afrin’de destan yazan kahraman Mehmetçikle olduğunu ifade etti.

Ecdadın tarih boyunca şanlı zaferler kazandığını belirten Şentürk, "Atalarımızın uğruna can verdiği topraklarda savaşan yiğitlerimizin yanında olduğumuzu dualarımızla, düzenlediğimiz programlarla gösteriyoruz. O kahramanlarımızın da oradan zaferle döneceklerine eminiz. Ayrıca, Valiliğimizce başlattığımız Afrin Kahramanlarına Kurban Bağışı Kampanyası’na köylülerimizce bağışlanan kurbanları da İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz." sözlerini kullandı.

Programı hazırlayıp sunan öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunan Şentürk, şöyle devam etti:

"Sevgili çocuklar, çok çalışıp çok üretmek zorundayız. Ülkemizin her tarafının düşmanlarla dolu olduğu bir dönemde kendi teknolojimizi kendimiz üreteceğiz. Büyüdüğünüzde abileriniz gibi bu ülke için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için, bayrağımız, ezanımız, dinimiz için savaşacağınızdan hiç şüphem yok. Ama öncelikle okuyacak, öğrenecek, milli ve manevi duygularla donanıp iman dolu bir yürekle yetişip geleceğe hazırlanacağız."

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kahramanlık şiirleri, mektuplar, şehitlik ve vatanseverlik konulu hadislerin okunduğu programda öğrenciler Komando Marşını seslendirerek Mehmetçiklere destek verdi.

Anahtar Kelimeler:
Değrmenkaşı KöyüKırşehirZeytin Dalı Harekatı
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