Öğrencilerden Kaymakam Köroğlu'na ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Atatürk Ortaokulu öğrencileri, sınav hazırlık seti desteklerinden dolayı Karakeçili Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Köroğlu, burada yaptığı açıklamada, Karakeçilili hayırsever bir iş adamından temin edilen sekizinci sınıflara ait liselere giriş ve 12. sınıflara ait üniversiteye hazırlık setlerini öğrencilere dağıttıklarını söyledi.

Bu kitapların öğrencilerin sınava hazırlığında büyük faydası olacağını düşündüğünü belirten Köroğlu, şöyle konuştu:

"Eğitimde yarış devam ediyor. İyi bir gelecek elde etmek eğitim düzeyi yüksek bir okula yerleşmekle başlıyor. Bu yarışa hazırlanmada koşullar ve şartlar önemli. Bizler de öğrencilerimize bu tür desteklerle yardımcı olmaya çalışıyoruz. En önemlisi de aldıkları eğitim ve öğretimin yanında ailesine bağlı, büyüklerine saygılı, vatanına, milletine ve bayrağını bağlı bireyler yetiştirmek. Bu durumda bizim çocuklarımızda ve gençlerimizde yer almaktadır. Öğrencilerimizin başarısı için her türlü destek ve yardıma devam edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızın beni ziyaret etmesi çok sevindirdi. Bizler onlar için bu makamları işgal ediyoruz."

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Kaymakam Köroğlu'na teşekkür etti.