banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Öğrencilerden Kaymakam Köroğlu'na ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Atatürk Ortaokulu öğrencileri, sınav hazırlık seti desteklerinden dolayı Karakeçili Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.Kaymakam Köroğlu, burada yaptığı açıklamada, Karakeçilili...

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:35
Öğrencilerden Kaymakam Köroğlu'na ziyaret
banner230

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Atatürk Ortaokulu öğrencileri, sınav hazırlık seti desteklerinden dolayı Karakeçili Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Köroğlu, burada yaptığı açıklamada, Karakeçilili hayırsever bir iş adamından temin edilen sekizinci sınıflara ait liselere giriş ve 12. sınıflara ait üniversiteye hazırlık setlerini öğrencilere dağıttıklarını söyledi.

Bu kitapların öğrencilerin sınava hazırlığında büyük faydası olacağını düşündüğünü belirten Köroğlu, şöyle konuştu:

"Eğitimde yarış devam ediyor. İyi bir gelecek elde etmek eğitim düzeyi yüksek bir okula yerleşmekle başlıyor. Bu yarışa hazırlanmada koşullar ve şartlar önemli. Bizler de öğrencilerimize bu tür desteklerle yardımcı olmaya çalışıyoruz. En önemlisi de aldıkları eğitim ve öğretimin yanında ailesine bağlı, büyüklerine saygılı, vatanına, milletine ve bayrağını bağlı bireyler yetiştirmek. Bu durumda bizim çocuklarımızda ve gençlerimizde yer almaktadır. Öğrencilerimizin başarısı için her türlü destek ve yardıma devam edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızın beni ziyaret etmesi çok sevindirdi. Bizler onlar için bu makamları işgal ediyoruz."

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Kaymakam Köroğlu'na teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Karakeçili Atatürk OrtaokuluKaymakam Halil Ibrahim KöroğluöğrenciZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim