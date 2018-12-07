Öğrencilerden Ilgın Adliyesine ziyaret

KONYA (AA) - Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencileri, Ilgın Adalet Sarayını ziyaret ederek, avukatlardan hukuk işleyiş sistemi hakkında bilgi aldı.



Konya Barosu Ilgın Temsilciğini ziyaret eden öğrenciler, daha sonra duruşma salonu ile diğer birimleri gezdi.

Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Banu İnce, ziyarete gelen öğrencileri, yargılama süreci ile hakim, savcı, avukat, zabıt katipleri ve mübaşirlerin görevleri hakkında bilgilendirdi.

Öğrenciler bir duruşmayı da takip ettikten sonra İnce’ye hukuk ve adalet hakkında sorularını yöneltti.

Okul Müdürü Uğur Keskin, son sınıf öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olabilmek adına farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Meslek seçimi ve mesleğe yöneltmek için gezinin, öğrencilere büyük fayda sağladığını ifade eden Keskin, şöyle konuştu:

"Hakimlik, savcılık ve avukatlık mesleklerini öğrencilerimize tanıtarak meslek seçimlerini yaparken bu meslekler hakkında da bilgi sahibi olmaları için bugün Ilgın Adalet Sarayını ziyaret ettik. Öğrencilerimizin kariyer seçimlerinde etken olması için tertip ettiğimiz gezimizde bize eşlik eden ve ikramlarda bulunan Baro Temsilcimiz Avukat Ramazan Yetkin Özalp ve tüm yetkili çalışanlara teşekkür ederiz."

Konya Barosu Ilgın Temsilcisi Avukat Ramazan Yetkin Özalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere ve öğretmenlere hukuk sistemine olan ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Adliyeyi gezen öğrenciler, yetkililerden mahkemeler konusunda bilgi aldı.

