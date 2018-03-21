Öğrencilerden İdlib'e kalem yardımı

ANKARA (AA) - Başkentteki özel bir eğitim kurumunun öğrencileri İdlib'deki yaşıtlarına gönderilmek üzere harçlıklarıyla kırtasiye malzemesi aldı.

İdlib'deki öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla okulda başlatılan kampanyayla 24 biner kalem, kalemtıraş ve silgi alındı.

Pınar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bulut, öğrencilerin farkındalıklarını geliştirmek için mağdur durumda olanlara yönelik yardım kampanyaları düzenlediklerini belirtti.

İdlib bölgesindeki kamplarda öğrenim görenlerin kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyduğunu öğrendiklerini söyleyen Bulut, öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte bir yardım kampanyası başlattıklarını kaydetti.

Alınan kırtasiye malzemelerinin, kampanyayı destekleyen yardım dernekleri aracılığıyla İdlib'e ulaştırılacağını ifade etti.

Okulun 7. sınıf öğrencisi Arda Aslan, İdlib'deki arkadaşlarının kaleme ihtiyacı olduğunu öğrendiklerinde çok üzüldüklerini söyleyerek, "Biriktirdiğimiz harçlıklarımızla onlara kalem aldık. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Umarım onlar da iyi bir eğitim görürler." ifadelerini kullandı.

Kırtasiye malzemeleri İdlib'e ulaştırılmak üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Balkan Kültürleri İttifakı Derneğine (BAKİDER) teslim edildi.