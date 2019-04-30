Öğrencilerden Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret

ANKARA (AA) - Mamak ilçesinde Emine Rasim Özkaya İlkokulu öğrencileri, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler yanlarında götürdükleri mamalar ile hayvanları besledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, çocukların hayvan sevgisi kazanması için barınağı sürekli ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek kuşaklara şimdiden hayvan sevgisi ve doğa bilincinin aşılanması gerektiğini işaret eden Köse, şöyle konuştu:

"Merkezimiz, sahipsiz hayvanlara yönelik hem tedavi hem de rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor. Burada yapılan çalışmaları çocuklarımıza göstermek, çalışmalar hakkında bilgilendirmek, küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak açısından son derece önemli. Barınak ziyareti sadece bizi değil, ilgiye ve sevgiye muhtaç dostlarımızı da mutlu ediyor."