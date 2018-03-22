Öğrencilerden Hayat Ağacı Derneğine yardım

SİVAS (AA) - Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu öğrencileri, Hayat Ağacı Derneğine para ve gıda yardımında bulundu.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankasına destekleri sürüyor.

Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği için kumbarada para biriktirdi. Ayrıca diğer öğrencilerin de katkısıyla kuru gıda malzemesi topladı.

Öğrenciler, toplanan para ve gıda malzemelerini teslim etmek için öğretmenleriyle Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti.

Öğretmenlerden Sadettin Doymuş, yardım kampanyasının 3 ay sürdüğünü belirterek, öğrencilerin, evlerinden gıda malzemesi toplayıp ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını söyledi.

Hayat Ağacı Derneğinin ihtiyaç sahiplerine yardım eden örnek bir yardım kuruluş olduğunu aktaran Doymuş, bu vesileyle çocukların da yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anladığını belirti.

Ziyarette kumbaralarda toplanan paralar sayıldı ve öğrencilerin 515 lira para biriktirdiği tespit edildi. Kuru gıda yardımları da derneğe bağışlandı.