Öğrencilerden

YOZGAT (AA) - Eymir Ortaokulu öğrencileri tarafından "Hayallerin Dili" isimli resim sergisi açıldı.

Eymir Belediyesi Salonunda düzenlenen serginin açılışında konuşan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, "Resfebe Dünyamız" adlı e twinning projesi kapsamında açılan sergide, sadece ortaokul öğrencilerinin değil, okul öncesi öğrencilerinin de öğretmenleri ile birlikte yapmış oldukları çalışmaların sergilendiğini söyledi.

Resfebe sözcüğünün resim ve alfabe sözlerinden türetildiğini dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

"Resfebe, harf, sayı ve resimleri bir arada kullanarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunudur. Çocukların hayal gücünü kullanarak oluşturdukları çalışmalar, yaratıcılıklarına çok büyük katkılar sağlamaktadır. Bunun yanı sıra öğrenmeyi kalıcı hale getirmede oldukça etkilidir. Düşünme becerisine ve merak duygusunun gelişmesine de katkı sağlayan Resfebe oyununda öğrencilerin çeşitli kelimeleri resimlerle, sayılarla ve harflerle anlatması sanatıdır."

Ekinci, serginin açılışında katkısı olan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

