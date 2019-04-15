Öğrencilerden Doğu Türkistanlılar için yardım kampanyası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gülşehir Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri tarafından başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri, Doğu Türkistanlı mültecilere ulaştırılmak üzere İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim edildi.

Gülşehir MYO İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin öncülük ederek başlattığı yardım kampanyasında, ilçe halkından giyecek, yiyecek ve bazı eşyalardan oluşan insani yardım malzemeleri toplandı.

Öğrenciler, topladıkları malzemeleri, koliler halinde Nevşehir İHH yetkililerine tutanakla teslim etti.

Kampanyayı düzenleyen öğrencilerden Elif Serçeler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan halkının yaşadığı mağduriyetlere sessiz kalmamak amacıyla yardım kampanyası düzenlediklerini, toplanan yardımların zulümden kurtulmak için Türkiye'ye sığınan Uygur Türklerine ulaştırılacağını belirtti.

Serçeler, "Doğu Türkistanlılar için elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Topladığımız eşyalar içinde yiyeceklerin yanında ev eşyaları, kişisel bakım, kıyafet, ısıtıcı ve kırtasiye bulunuyor. Okul arkadaşlarımıza ve ilçe halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.

