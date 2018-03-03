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Öğrencilerden Doğu Guta'ya gıda yardımı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Doğu Guta'ya gıda yardımında bulundu.Öğrencilerin fakülte bünyesinde açtığı 3 gün süren kermeste toplanan paralarla alınan yarım tır dolusu un, Sivas İHH İnsani...

03 Mart 2018 Cumartesi 16:49
Öğrencilerden Doğu Guta'ya gıda yardımı
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SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Doğu Guta'ya gıda yardımında bulundu.

Öğrencilerin fakülte bünyesinde açtığı 3 gün süren kermeste toplanan paralarla alınan yarım tır dolusu un, Sivas İHH İnsani Yardım Derneği'ne teslim edildi.

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Çakmak, dünyanın her yerindeki mazlum Müslümanlara yardımlarının devam ettiğini, yakın bir tarihte yine Suriye'deki mazlum ve mağdurlara ulaştırmak üzere yardım tırlarının Sivas'tan yola çıkacağını söyledi.

Çakmak, "Doğu Guta'daki mazlumlara ulaştırılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yaptıkları kermesle topladıkları yarım tır unu tarafımıza teslim eden ve bu çalışmada emeklerini esirgemeyen başta fakültemizin dekanı Prof. Dr. Yusuf Göktaş'a, fakülte sekreteri Bedrettin Gündoğdu'ya, öğrenci temsilcisi Mehmet Taha Kuzucuoğlu'na ve tüm öğrenci arkadaşlara teşekkür ediyoruz." dedi.

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Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doğu Gutaya Gıda Yardımı
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