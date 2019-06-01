Öğrencilerden

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphane, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi’ne bağlı Kitap Öbeği Çalışma gurubundan 30 üniversite öğrencisi, temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphaneyi ziyaret etti.

Çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapların toplanması ve yapılan bağışlarla kitap sayısı 30 bini bulan kütüphaneye gelen öğrenciler, buradan seçtikleri kitapları da okumak için aldı. Öğrenciler, kütüphaneye kitap bağışı yaparak destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

- Grup Teneke'den mini konser

Kütüphaneyi gezen üniversite öğrencilerine çöpten topladıkları enstrümanlarla Grup Teneke'yi oluşturan Çankaya Belediyesince temizlik işçilerince mini bir konser verildi.



