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Öğrencilerden çocuklar için oyuncak kampanyası

SİVAS (AA) - Sivas Kılıçaslan İlkokulu, Hayat Ağacı Derneği’ne 3 koli oyuncak hediye etti. Kılıçarslan İlkokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılmak üzere oyuncak kampanyası başlattı. Sınıf öğretmeni Hakan...

11 Mart 2018 Pazar 09:35
Öğrencilerden çocuklar için oyuncak kampanyası
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SİVAS (AA) - Sivas Kılıçaslan İlkokulu, Hayat Ağacı Derneği’ne 3 koli oyuncak hediye etti.

Kılıçarslan İlkokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılmak üzere oyuncak kampanyası başlattı. Sınıf öğretmeni Hakan Erarslan, topladıkları oyuncakları bir grup öğrenci ile Hayat Ağacı Derneği'ne teslim etti.

Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy, öğretmen ve öğrencilere, Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankası’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Böylesine güzel bir kampanyaya vesile olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Eraslan, öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla oyuncak kampanyası düzenlediklerini belirterek, yaklaşık bir buçuk ayda 3 koli oyuncak topladıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Hayat AğacıSivas
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