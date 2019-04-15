Öğrencilerden belediye başkanı Yılmaz'a ziyaret

YOZGAT (AA) - Yerköy İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, geleceğin teminatı olan öğrencilere belediyenin kapılarının sona kadar açık olduğunu söyledi.

Ziyarete gelen öğrencilerin belediye başkanı seçilmeden önce kendi öğrencileri olduğunu ifade eden, "Belediye başkanlığı görevim öncesi Yerköy İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunda görev yapıyordum. 3-B sınıfındaki öğrencilerimin ziyareti beni çok mutlu etti. Belediyemizin kapısı öğrenci ve öğretmenlerimize sonuna kadar açık." dedi.

Ziyaret sonrası Yılmaz, öğrencilere çeşitli hediye takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

