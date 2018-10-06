Öğrencilerden Başkan Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Bilim Merkezinin düzenlediği Bilim Şenliği’nde güneş enerjili araç yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri makamında kabul eden Başkan Çelik, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik etti.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"İnşallah aranızdan önemli bilim adamları çıkacak. Gençlerin bilime ve teknolojiye ilgilerini ortaya çıkarmak, gerekli imkanları sağlayarak onlara omuz vermek istiyoruz. Bu yüzden Bilim Şenliği’ni, Kitap Fuarı’nı yapıyoruz. Gençlerimiz daha çok okuyacak, daha çok araştıracak ve daha iyisini yapacak."

Ziyarette Çelik, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.