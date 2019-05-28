Öğrencilerden anlamlı kermes

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına kermes düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda düzenlenen kermese, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serkan Akkoyun, il protokolü, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.



Açılışta konuşan Yıldızhan, kermesi hazırlayan öğrencileri tebrik ederek, "Ortaya, çok güzel eserler koymuşlar. Öğrencilerimizi yönlendiren hocalarımızı da tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceğine çok güzel kadrolar yetişiyor. Minik öğrenciler gerçekten çok şanslı olacaklar, böyle öğretmenleri olacağı için. Çocukların zihinsel ve bedensel olarak gelişimlerini sağlayacak bu materyallerde emeği olan herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Akkoyun ise sergiyi hazırlayan öğrencilere teşekkür ederek, "Bir yıl boyunca arkadaşlarımız materyal hazırladılar. Kendi hayal güçlerini kullanarak hem eğitici hem öğretici materyal ortaya koydular. Bugünkü kermeste bunları sergileyeceğiz. Buradan gelen maddi desteği de Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlayacağız." açıklamasında bulundu.



