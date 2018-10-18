Öğrencilerden anlamlı destek

SİVAS (AA) - Sivas'ta özel bir kolejin 6. sınıf öğrencileri, okullarındaki kumbaralarda biriktirdikleri paraları Hayat Ağacı Derneği'ne bağışlayacak.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve sınıf öğretmenleri, Hayat Ağacı Derneği'ni gezdi.

Grup, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankasının, gıda, giyim, temizlik ve benzeri reyonlarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Hayat Ağacı Derneğindeki geziden etkilenen öğrenmen ve öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla her biri numaralandırılmış 6 kumbara aldı.

Öğrenciler, toplam 6 sınıfta kumbaralarda yardım toplayıp ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Ayrıca, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla okudukları hikaye kitaplarını Gıda Bankasından yardım alan çocuklara verilmek üzere bağışlayacak.

