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Öğrencilerden anlamlı davranış

SİVAS (AA) - Gazi Paşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, topladıkları temel gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi için Sivas Belediyesi Hayata Ağacı Derneğine bağışladı.Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre,...

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:26
Öğrencilerden anlamlı davranış
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SİVAS (AA) - Gazi Paşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, topladıkları temel gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi için Sivas Belediyesi Hayata Ağacı Derneğine bağışladı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenleri nezaretinde düzenlenen yardım kampanyasına katılan öğrenciler, kampanya süresince sıvı yağ, makarna, çay, fasulye, pirinç ve benzeri temel gıda malzemelerinden oluşan 10 koli yardım malzemesi topladı.

Gazi Paşa Ortaokulu Rehber öğretmeni Abdullah Karataş ile topladıkları yardımları teslim etmek için Hayat Ağacı Derneğini ziyaret eden öğrenciler, Gıda Bankasını gezdi.

Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy, misafirlere eşlik ederek Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankası'nın çalışma yapısı hakkında bilgi verdi.

Karataş, öğrenciler ile bir yardım kampanyası düzenlediklerini belirterek, bunları Hayat Ağacı Derneğine bağışladıklarını aktardı.

Gıda Bankasının, gıda, giyim ve diğer reyonları ile bir alışveriş merkezi gibi ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini gördüklerini belirten Karataş, Hayat Ağacı Derneğinin faaliyet göstermesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

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Sivas
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