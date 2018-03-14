Öğrencilerden Aksaray Şehitliğine ziyaret

AKSARAY (AA) - Aksaray’da anaokulundan lise seviyesine farklı okullarda okuyan öğrenciler, Aksaray Şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua ediyor.

Aksaray Şehitliğine öğrenci ve öğretmenleriyle ziyarete gelen Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Musa Solak, Türkiye'nin yurt içi ve dışında terörle önemli mücadele verdiğini söyledi.

Solak, "Bu mücadelede vatanımız ve milletimiz için şehit olan, gazilikle şereflenen askerlerimiz ve polislerimiz bulunmakta. Bizler ülkemizde huzur içinde yaşıyorsak onlar sayesindedir. Şehitlerimiz için ne yapsak az kalır, borcumuzu ödeyemeyiz. Gelecek nesillere de bu bilinci aktarmalıyız'' dedi.

Şehitliği 100 kişilik grupla ziyaret ettiklerini belirten Solak, şunları ifade etti:

''Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarında kalan öğrencilere yönelik 'Yurdumun Değerleri' isimli etkinlik kapsamında pansiyonumuzda kalan öğrencilerimizle şehitliği ziyaret ettik. Kur’an-ı Kerim okundu ve daha önce öğrencilerimizin yaptığı Kur’an-ı Kerim hatminin duası gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz de şehitlerimiz için dua etti. Öğrencilerimize şehitlik, vatan ve millet sevgisini anlattık. Vatan, millet sevgisinin en asil, en yüce sevgilerden birisi olduğunu, bizlerin de vatan uğrunda destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocukları olduğumuzu aktardık.''