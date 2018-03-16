Öğrencilerden Afrin'e

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de lise öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturdukları "Türk bayrağı" koreografisiyle Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bin öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak bedenleriyle Türk bayrağı koreografisi yaptı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlara eşlik etti.

Koreografiyi Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Vali Kamçı, gösterinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek "Onlar yarınımızı emanet edeceğimiz, istikbalimizin teminatı gençlerimiz. Onlar Çanakkale ruhuyla 15 Temmuz ruhuyla Zeytin Dalı ruhuyla hareket edebiliyorlar." diye konuştu.