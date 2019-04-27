Öğrenciler yaptıkları robotların malzemelerini de üretiyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'deki Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde iki yıl önce açılan robotik kodlama atölyesinde geleceğin mühendisleri yetiştiriliyor.



15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adını yaşatan imam hatip ortaokulunun yönetimi, akademik sınavlarda elde edilen başarıların yanı sıra öğrencilere üretme kültürünü aşılayabilme amacıyla robotik kodlama atölyesi açarak diğer okullara örnek oldu.



Sınıflardan biri atölyeye çevrilerek, üç boyutlu yazıcı temin edildi. Atölye çalışmaları kapsamında kendi robotlarını tasarlayan öğrenciler, 3 boyutlu yazıcıyla robotlarda kullandıkları malzemeleri de kendileri üretmeye başladı.

Okul müdürü Abdurrahman Ergül, hem akademik sınavlarda başarılı hem de üretken öğrenciler yetiştirmek istediklerini, bu amaçla iki yıl önce okul bünyesinde robotik kodlama atölyesi kurduklarını anlattı.

Derslerinde başarılı olan öğrencileri robotik kodlama atölyesine yönlendirdiklerini belirten Ergül, "Amacımız, çocuklarımızı üretken bir nesil olarak yetiştirmek, ilerde uzay teknolojilerini bile kullanabilecekleri alt yapıyı oluşturmak. Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu olarak, adını gururla taşıdığımız kahramanımız, 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir'e layık öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bilgisayar öğretmeni Yasin Tursun da atölye çalışmaları kapsamında öğrencileri doğrudan üretime yönlendirdiklerini ifade etti.

Öğrencilerin tasarladıkları farklı özellikteki robotların malzemelerini de kendilerinin ürettiğine işaret eden Tursun, "Burası çocukların direkt ürettiği bir atölye. Bu yılki öğrencilerimiz birkaç model robot üretti. Mesela, suda gidebilen bir tekne yaptılar. Çinli robot dediğimiz bir robotu ürettiler. Robotik bir araba tasarladık. Bu arabaya engelden kaçma, çizgi izleme özellikleri verdik. Bluetooth özelliği ekleyerek bunu cep telefonundan kontrol edilmesini sağladık. Üç boyutlu yazıcımızla ürettiğimiz malzemelerden de örümcek robotumuzu yaptık." diye konuştu.

Atölye ile çocukları üretime yönlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tursun, şunları kaydetti:

"Piyasada çok maliyetli olan üç boyutlu yazıcıyı kendimiz malzemelerini tedarik ederek okulumuz bünyesinde yaptık. Üç boyutlu yazıcımızla çocuklarımız modellerini kendileri çizerek robotlarının bazı parçalarını üretiyorlar. Mesela elimizdeki örümcek robotun bütün parçalarını biz üç boyutlu yazıcıyla basıp bir araya getirip çocuklarla kodlayarak bu hale getirdik. Biz burada robotik kodlama atölyesinde üreten çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Esas amacımız öğrencilere robotik kodlamayı sevdirmek. Çocuklar burada, tornavida, pense, vida, matkap, yapıştırıcı gibi malzemeleri kullanarak kendileri öğreniyorlar. Robotlarını kendileri üretiyorlar. Yazılımlarını da üreterek benim rehberliğimde robotlarına davranış kazandırıyorlar. Bu sayede de vatana millete faydalı üretken çocuklar yetiştirmiş olmayı amaçlıyoruz."



Tursun, çocuklarla birlikte geliştirdikleri 8 robot projesinin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğini ve okullarının düzenleyeceği bilim fuarında sergileneceğini de sözlerine ekledi.



Atölye çalışmalarına katılan 5. sınıf öğrencisi Hüsna Berkci de atölye sayesinde robot ve kodlama yapmayı öğrendiklerini belirterek, "Bu çalışma hayal gücümüzün gelişmesine katkı yapıyor. İleride yapacağımız mesleklerimizde bize katkı sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.



