Öğrenciler, yaptıkları kuş yuvalarını ağaçlara astı

ANKARA (AA) - Başkent Ankara'da Keçiören Belediyesi ve özel bir kolejin öncülüğünde "Doğayı Sev Hayvanları Koru" projesi kapsamında, öğrenciler, kuşlar için hazırladıkları yuvaları ağaçlara astı.

Proje kapsamında, çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla hazırlanan 50 adet kuş yuvası, Kartaltepe Kent Ormanı'ndaki ağaçlara asıldı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol, bu tür etkinliklerin çocuklara doğayı ve hayvan sevgisini öğrettiğini belirterek, "Kuşlar, yapılan bu yuvalarda eminiz ki çok güzel yaşayacak. Biz belediye olarak, sadece altyapı belediyeciliğinin değil sosyal belediyeciliğin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizin projelerinizde her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Projenin başındaki öğretmen Soner Kartal, Keçiören Belediyesi'nin desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kartal, yuvaların yapım aşamasında baştan sona öğrencilerin bulunduğunu ve yuvaları ağaçlara asarak, yaptıkları işi sonlandırdıklarını söyledi.