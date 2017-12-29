Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Öğrenciler yangında ölen arkadaşlarını unutmadı

- Konya’nın Ilgın ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Ali, Muhammet ve Celalettin Salır kardeşlerin, Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokulu'ndaki sıraları, arkadaşları tarafından güllerle donatıldı

29 Aralık 2017 Cuma 15:07
Öğrenciler yangında ölen arkadaşlarını unutmadı
banner230

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren Ali, Muhammet ve Celalettin Salır kardeşlerin okuldaki sıralarına arkadaşları güller bıraktı.

Salır kardeşlerin sınıf arkadaşları, Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokuluna ellerinde çiçeklerle geldi. Öğrenciler, yangında hayatını kaybeden arkadaşları için gözyaşı döktü.

Yaşadığı şoku üzerinden atamayan bazı öğrencilerin üzüntüsü dikkati çekti. Salır kardeşlerin sıraları güllerle donatıldı.

Celalettin'in yaptığı resimler ile fotoğrafı, arkadaşları tarafından sınıftaki panoya asıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınıflarında yas tutulduğunu söyledi.

Arkadaşlarının hayatını kaybetmesinin bütün öğrencileri hüzne boğduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Biz de eğitim camiası olarak üç evladımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencilerimiz anma programı tertip ettiler. Biz de kendilerini yalnız bırakmadık. Sınıf arkadaşlarından, hayatlarını kaybeden öğrencilerimizin ne kadar iyi, çalışkan olduklarını, çok sevildiklerini dinledik. Onların acılarını paylaşmak istedik. Oturdukları sıraları güllerle süsledik. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

İkiz kardeşler Ali ve Muhammet Salır'ın sınıf arkadaşı Abdullah Aziz Demirtaş ise haberi aldığından beri büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek "Ali ve Muhammet'i çok severdik. Onlar kardeşimiz gibiydiler. İkiz oldukları için bazen onları karıştırırdık. Çok iyi arkadaştık." diye konuştu.

Ilgın ilçesinde, dün bir evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu ölmüş, dumandan etkilenen anne ile 5 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırılmıştı. Yangında hayatını kaybeden baba ve 3 oğlu gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
IlgınIlıcaKonyaKonya'da Ev Yangını: 4 ÖlüYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim