Öğrenciler ve şehit yakınları söyleşide buluştu

ANKARA (AA) - Kahramankazan'da Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi tarafından düzenlenen "Vatan Sağolsun" konulu söyleşide şehit aileleriyle öğrenciler buluştu.

Şehitleri Anma Haftası kapsamında önce Kahramankazan şehitliğini ziyaret ederek dua okuyan öğrenciler, akşam da şehit aileleriyle bir araya geldi.

Okulun kız öğrenci yurdunda düzenlenen söyleşiye Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan söyleşiye katılan 15 Temmuz Şehidi Ümit Güder'in kızı Figen Yeltepe ile Ali Anar'ın eşi Nuray Anar, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Nuray Anar, öğrencilere çok çalışıp iyi bir eğitim almaları tavsiyesinde bulunurken, "Biz 15 Temmuz gecesi ihaneti iliklerimize kadar yaşadık. Ben o hainlere buradan bir kez daha sormak istiyorum, 'masum insanlara ateş açarken hiç mi vicdanları sızlamadı?" diye konuştu.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bölücü terör örgütlerine karşı mücadele ederken şehit olan Tunahan Doktur'un babası Mustafa, Yusuf Pazar'ın babası Yaşar Pazar da duygu ve düşüncelerini aktardı.

Şehit babası Mustafa Doktur, Türkiye'nin iyi eğitimli insanlara ihtiyacı olduğunu, bunun da okullardan geçtiğini belirterek öğrencilerden devletten başka hiçbir yapıya hizmet etmemelerini istedi.

Söyleşinin sunucusu edebiyat öğretmeni Hafize Çolak, şehit Tunahan Doktur'un babasını, "Tunahan benim öğrencimdi. Evladım gibiydi. O yüzden bende ayrı bir yeri vardı." diye takdim etti.

Programda söz alan öğrenciler de duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Sinevizyon gösterisinin de yapıldığı program, şehit yakınlarına plaket verilmesiyle sona erdi.