Öğrenciler ve öğretmenler diş sağlığı taramasından geçirilecek

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle öğrenciler ve öğretmenler ücretsiz olarak ağız ve diş sağlığı taramasından geçirilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valiliği öncülüğünde, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokole göre öğrenciler ve öğretmenlere ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması yapılacak.

Vali Salih Ayhan, protokol töreninde yaptığı konuşmada, bu protokolün kurumlar arası birlik beraberliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan Ayhan, "Bu dönemin ilk işaretleri üniversitemizle yaptığımız anlamlı protokol. Farkındalık oluşturmak, olaylara sosyal sorumluk projesiyle yaklaşmak, değer vermek ve bu konuda ufuk geliştirmek fevkalade oldu.

Üniversitemizin kucaklayıcı, yapıcı, paylaşımcı ve bilgisini ortaya koyan bu projesi için teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projelerle toplumun karşısına çıkacağız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da, "Köy okullarında diş taraması belli bir plan dahilinde yapılacak. Bu uygulamayı başka kurumlarla da gerçekleştireceğiz. Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol imzalandı.