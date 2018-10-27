Öğrenciler, uçak bakım şirketlerini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul'da uçak bakımını yapan şirketleri ziyaret etti.

Öğrenciler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı içindeki uçak bakımı yapılan THY Technic, Mytechnic ve Turkish Engine Center şirketleri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu.

Okul müdürü Sırrı Kabadayı, öğrencilerin yapılan teknik gezide uçak bakımı uygulamalarını yerinde gördüklerini, yeni uçak teknolojilerini tanıma fırsatı bulduklarını, staj ve iş olanakları konularında bilgi sahibi olduklarını belirterek, geziyi düzenleyen öğretmenlere teşekkür etti.