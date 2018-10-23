Öğrenciler topladıkları yardımı Hayat Ağacı'na teslim etti

SİVAS (AA) - Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri topladıkları yardımları, Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'na teslim etti.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'nı ziyaret ederek, yardım kurumunun yapısı ve işleyişini öğrendi.

Derneği ziyaretlerinin ardından yardım toplamaya karar veren öğrenciler, bir hafta gibi kısa bir sürede topladıkları 525 lirayı derneğe teslim etti.

Sınıf Öğretmeni Abdullah Subaşı, sosyal bilgiler dersinde "empati" konusunu işlerken, Hayat Ağacı Derneği için bir yardım kampanyası düzenlemeyi planladıklarını belirterek, "Herhangi bir zorunluluk oluşturmadık, isteyen öğrencilerimiz bu kampanyaya katıldı." dedi.