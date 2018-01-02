Öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi

SİVAS (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünün "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lise öğrencilerini bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince 75. Yıl İMKB Anadolu Lisesinde, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda TEM Şubede görevli polisler Hatice Yüksel, Mustafa Erciyas ve Yavuz Alper Gedik, öğrencilere, ülke aleyhine yürütülebilecek zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincini sunum ve videolar eşliğinde anlattı.

Terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetlerini engellemek, yaptıkları propagandaları etkisiz hale getirmek, gençlik üzerine kurdukları tuzakları önlemek gibi konularda öğrencileri bilgilendirmek istediklerini söyleyen polis memuru Gedik, öğrenciler ile polis teşkilatı arasında samimi ve sıcak bir tanışma ortamı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

TEM Şubede görevli polis memuru Hatice Yüksel ise terör örgütlerinin bir takım faaliyetlerde bulunarak özellikle lise ve üniversite çağındaki öğrencilere ulaşmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Amaçlarının gençlerle bu örgütlere karşı topyekün mücadele etmek olduğunu belirten Yüksel, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke konumunda olduğu için terör örgütlerinin ülke üzerinde faaliyet yürütme girişiminde bulunduğunu vurguladı.

Bu tür örgütlerin genç nesillere yardımcı oluyor gibi görünüp, kendilerine eleman temin etme gayretinde olduğunu belirten Yüksel, birlik ve beraberlik içerisinde bulunan toplumları dağıtacak hiçbir gücün olmadığına dikkati çekerek, öğrencileri terör örgütlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

Seminerin sonunda öğrencilere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Sivas Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen konferansın, il genelinde lise ve dengi okullarda eğitim ve öğretim gören 7 bin 623 lise öğrencisine verileceği öğrenildi.