ANKARA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beypazarı Şubesince düzenlenen etkinlikte öğrenciler teleskopla gezegenleri izledi.

Beypazarı Şehit Mehmet Çifçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde 2 astronomi ve uzay bilimleri eğitmenleri eşliğinde teleskopla mars ve jüpiter gezegenlerini izleme fırsatı buldu.

Yaklaşık 300 öğrenci, astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilgilendirildi.

Okul müdürü Ahmet Tok, TÜGVA Beypazarı Şube ile başlatılan çalışma sayesinde öğrencilerin Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nden getirilen teleskoplarla 2 astronomi ve uzay bilimleri eğitmeni eşliğinde gezegenleri inceleme imkanı bulduğunu söyledi.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler de kendilerine bu imkanı sağlayan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a, okul ve TÜGVA yetkililerine teşekkür etti.