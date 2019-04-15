Öğrenciler tansiyon ölçüp kan testi yaptı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler açılan stantta tansiyon ölçerek, kan testi yaptı.

Şarkışla Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ilçe merkezinde stant açıldı. Geleceğin sağlıkçı adayları stantta vatandaşların tansiyonunu ölçüp, kan testi yaptı ve bilgi broşürü dağıttı.

Şarkışla Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Sipahi, "Sağlıklı Bir Yaşam" adı altında stant açtıklarını ve gelen vatandaşların boy, kilo, tansiyon ve şeker ölçümlerini yaptıklarını söyledi. Amaçlarının sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Sipahi, "Etkinliğimiz yoğun ilgi gördü. Vatandaşlarımız da endişe duymadan okulumuz öğrencilerine sağlık konusunda gerekli testleri yaptırdılar." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Halil Atalay ise vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi için etkinliğin önemli olduğunu belirtti. Etkinliğe destek veren öğrencilere teşekkür eden Atalay, şunları kaydetti:

"Sağlıklı beslenme, kanser taraması ve diğer konular olmak üzere vatandaşlarımızı bilinçlendirerek onları hem bilgilendiriyor hem de sağlık kurumlarına yönlendiriyoruz. Buradaki standımızda gerek öğrencilerimiz gerekse sağlık çalışanlarımız Şarkışla Devlet Hastanemizde kanser taramasının yapıldığını anlatıyor. Özellikle bayanların meme kanseri konusunda yeteri kadar bilgili olmadıklarını gördük. Böylece bayanları gerekli testleri yaptırmaları için hastanemize yönlendirerek mamografi çektirmelerini sağlıyoruz."

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Kalkan ve Saffet Uzun da standı gezerek test yaptırdı.