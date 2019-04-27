Öğrenciler şehit ailesini ziyaret etti

KONYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Okan Altıparmak'ın İsminin verildiği Üsküdar - Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesinden şehidin memleketine ziyaret düzenlendi.



Üsküdar Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci, okul aile birliği üyeleri şehidin babası Yaşar Altıparmak ve Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Erdoğan, Türk Milletinin huzur ve refahı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasının her türlü değerin üzerinde olduğunu söyledi.

