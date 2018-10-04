Öğrenciler sağlıklı yaşam için yürüdü

YOZGAT (AA) - Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Dünya Yürüyüş Günü" etkinleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüşe sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkaya Sağlık Müdürü Dr. Osman Nergiz AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağın en büyük hastalığının obezite olduğunu ve bunun da en büyük sebebinin hareketsizlik olduğunu söyledi.

Obezite ile mücadelede öğrencileri bilgilendirdiklerini anlatan Nergiz, "Daha sonra ilçemizde farkındalık oluşturmak ve halkımızı etkinliğimize katılmasını sağlamak amacıyla yürüyüş düzenledik." dedi.