KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri, "Sağlık İçin Su İçme" etkinliği düzenledi.

Mustafa Necati İlkokulu dördüncü sınıfı öğrencileri, 840 bardak su dağıtarak su içme alışkanlığına dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Sınıf öğretmeni Adem Canarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte su içmeye teşvik amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliği şimdilik öğrenci ve velileriyle başladıklarını, daha sonra kente uygulayacaklarına vurgulayan Canarslan, "İlerleyen zamanlarda bu çemberi genişleterek toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz. Suyun, metabolizma dostu olduğunu biliyoruz. Su, böbrek, karaciğer, mide dostudur. Kısaca hayat olduğunu biliyoruz. Minikler her akşam belli saatlerde ailesine su servisi yaparak etkinliği sembolleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, etkinlik kapsamında su dağıttı.