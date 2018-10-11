Öğrenciler Roma hamamını gezdi

YOZGAT (AA) - Yozgat Bilim ve Doğa Kampı Projesi'ne katılan öğrenciler, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma hamamını inceledi.

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Projesi kapsamında Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezince yürütülen Yozgat Bilim ve Doğa Kampı Projesinde, Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma hamamına inceleme gezisi düzenlendi.

Geziye katılan 40 öğrenci kendilerine eşlik eden öğretmenleriyle tarihi hamamda inceleme yaptı ve bilgi aldı.

Yozgat Bilim ve Doğa Kampı Proje Yöneticisi Ahmet Şahan, yaptığı açıklamada, projede öğrencilerle birlikte Yozgat'ın tarihi ve kültürel değerleri olan Kazankaya kanyonu, Kerkenes harabeleri, Sarıkaya tarihi Roma hamamı gibi yerlerde, gezi gözlem ve bilgilendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

Proje kapsamında ayrıca Yozgat merkezde bulunan tarihi konaklarda akademisyenlerle bir araya gelerek sohbet toplantıları ve seminerler düzenlediklerini ifade eden Şahan, şunları kaydetti:

"Amacımız öğrencilere bilimin doğasını öğretmek. Şu ana kadar olan süreçte öğrencilerimizden aldığımız dönüşler çok güzel ve başarılı. Çalışmamızı cumartesi günü öğrencilerimizle beraber kapanış toplantısı yaparak, öğrencilerimizi ailelerine teslim ederek sonlandıracağız."

Geziye Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğrul Yakupoğlu da katıldı.