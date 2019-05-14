Öğrenciler projelerini sergiledi

ANKARA (AA) - Beypazarı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel İş Uygulama Okulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinlikleri kapsamında çalışmalarını sergiledi.



Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'un katılımıyla açılışı gerçekleşen sergide engelli öğrencilerin hazırladığı 18 proje tanıtıldı.



Milli Eğitim Müdürü Dursun, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarılı çalışmalar ortaya çıkardığını belirterek, projelerin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.



Projelerin yer aldığı stantları beraberindekilerle gezen Dursun, öğrencilerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Fuar kapsamında engelli bireylerin acil servis hizmetlerini aramaları için geliştirilen proje ilgi gördü.