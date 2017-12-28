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Öğrenciler okul bahçesine fidan dikti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) katkılarıyla özel okulun bahçesine öğrencilerin de katılımıyla fidan dikildiği bildirildi.Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Yönetim Sistemi’ne sahip...

28 Aralık 2017 Perşembe 15:43
Öğrenciler okul bahçesine fidan dikti
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) katkılarıyla özel okulun bahçesine öğrencilerin de katılımıyla fidan dikildiği bildirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Yönetim Sistemi’ne sahip olan odanın katkılarıyla çocuklarda çevre ve doğa bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve diğer yöneticilerin de katıldığı Kırşehir Koleji'ndeki etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimi öncesinde bir konuşma yapan Ekicioğlu, öğrencilere doğayı ve çevreyi korumanın ve ağaç dikmenin önemin küçük yaşlarda çocuklara aşılanmasının öneminden bahsederek, dünyayı güzelleştirmenin yolunun doğayı, toprağı ve çevreyi sevmek ve üretmekten geçtiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Ekicioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yanık, Genel Sekreter Pınar Demir, Kırşehir Koleji Genel Koordinatörü Ayşe Baltacı, sınıf öğretmeni Figen Çalışkan ve öğrenciler tarafından okul bahçesine çok sayıda fidan dikildi.

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Fidan DikimiKırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası
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