Öğrenciler ödüllerini aldı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde düzenlenen "Kudüs'e Mektup" konulu mektup yazma ve "Kudüs konulu Maket" yapma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende "Kudüs'e Mektup" konulu yarışmada Şehit Özgür Gencer Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Döne Rüveyda Yücel birinci, Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencisi Nafiye Çelik ikinci, Şehit Özgür Gencer Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeliha Karaman üçüncü oldu.
"Kudüs Konulu Maket" yapma yarışmasında ise Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencileri birinci olarak ödül almaya hak kazandı.
Öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen verdi.
Törene Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.