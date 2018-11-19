Öğrenciler Mevlit Kandili'nde karanfil dağıttı

KONYA (AA) - Mevlit Kandili dolayısıyla Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin nezaretinde ilçede bulunan kurumları ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Salahaddin Ergun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili dolayısı ile öğrencilerin öğretmenler nezaretinde farkındalık oluşturmak için geçtiğimiz cuma günü namaz çıkışı ikramlarda bulunduğunu anımsattı.

Ergun, "Öğrencilerimiz bugün de ilçemizde bulunan tüm kurumları ve çalışanları ziyaret ederek kandillerini tebrik etti." ifadelerini kullandı.

