KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesindeki Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen Kariyer Günleri ile öğrenciler meslekleri tanıyor.

Atatürk Ortaokulu, öğrencilerin meslekleri tanıyarak, geleceklerine ilişkin bilinçli tercihlerde bulunabilmelerine yönelik Kariyer Günleri etkinliği düzenlemeye başladı.

Okul Müdürü Ali Vurgun, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, her ay bir meslek alanında konuşmacının yer alacağı etkinlikle öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna hazırlanırken ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleklere yönelmelerine rehberlik etmeyi amaçladıklarını söyledi.



Etkinlikte daha sonra, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Erol Sarıaslan ve İlçe Emniyet Amirliğinden trafik polisi Mehmet Borhan, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi.