Öğrenciler Mehmetçik için kurban kesti

YOZGAT (AA) - Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerler için adadıkları kurbanları kesti.

Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Bölümü öğrencileri, “Ülkem İçin Destek, Afrin İçin Destek” Projesi kapsamında, topladıkları harçlıkları ile Mehmetçik için mevlit okutup, kurban kesti.

Merkez Haseki Cami İmam Hatibi Muammer Kaya eşliğinde salavat ve dualar okuyan öğrenciler, kesilen kurbanlarını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için görevlilere teslim etti.

Öğrencilerden Halil İbrahim Kaya, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini söyledi.

Kaya, "Şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Ayrıca terörle mücadelede bulunan Afrin'deki askerlerimiz ve güvenlik görevlilerimiz için iki kurban kestik. Yaptığımız organizasyondan artan parayı da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlamayı düşünüyoruz. Bu projede desteği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Furkan Ünlü de, "Bizler Bozok Yaylası'nın kınalı Hasanları olarak belki cephe gerisinde olabiliriz ama, gönlümüz de kalbimiz de askerlerimizle beraberdir. Allah sağ salim gidip, sağ salim gelmelerini nasip etsin." diye konuştu.