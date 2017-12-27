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Öğrenciler için mağaza konseptli "Giysi Bankası"

- Ankara Üniversitesince, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin kolayca erişebilecekleri, mağaza konseptindeki "Giysi Bankası" hizmete açıldı

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:50
Öğrenciler için mağaza konseptli
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ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesince, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin kolaylıkla erişebilecekleri, mağaza konseptindeki "Giysi Bankası" hizmete açıldı.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca, Ankara Üniversitesi Gölbaşı kampüsünde oluşturulan Giysi Bankası'nın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Elmalı, 23 yıl önce ilkini açtıklarını mağazanın bugün üçüncüsünü hizmete sunduklarını söyledi.

"Ankara Üniversitesi ilklerin üniversitesi olarak Giysi Bankası'nı ilk açan üniversitedir. Halen de bunu sürdüren tek üniversitedir." diyen Elmalı, bu çalışmanın büyük fedakarlık gerektirdiğini belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp de öğrencilerin Giysi Bankası'ndan ürün seçebileceğini belirterek, mağazada deneme kabinlerinin bulunduğunu, ürünlerin çeşitlerine göre sunulduğunu ifade etti.

İhtiyacı olan Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, Giysi Bankası'ndan ücretsiz yararlanabileceklerini aktaran Demiralp, buraya birçok kurumun ve gönüllülerin az kullanılmış ya da hiç kullanılmamış giysilerini vererek katkıda bulunabileceklerini söyledi.

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Ankara ÜniversitesiGiysi BankasıProf.Dr. Ayhan Elmalı
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