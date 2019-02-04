Öğrenciler için görev başındılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis tarafından, okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk, Asayiş ve Trafik Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle kent merkezinin yanı sıra ilçelerde bulunan 247 eğitim kurumunun çevresinde denetim yaptı.

Polis ekipleri, denetim yaptığı bölgelerde şüpheli gördüğü kişileri, araçları durdurup aradı. Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması gerçekleştiren ekipler, öğrencilere uyarılarda da bulundu.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, çocukların ve gençlerin güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için eğitim yılı başında bir dizi önlem aldıklarını bunun yıl sonuna kadar aralıksız süreceğini söyledi.

Çocukların ve gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Dinç, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bu ülkenin yarınlarını oluşturuyor. Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri olan Eskişehir'de suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.



