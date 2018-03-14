Öğrenciler hem öğreniyor hem de sevindiriyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazi Meslek Hayata Dokunuyor Projesi ile hem öğreniyor hem de vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oluyor.

Kırıkkale Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uygulamaya konulan Gazi Meslek Hayata Dokunuyor Projesi ile Yuva, Selim Özer ve Çullu mahallelerinde evlerin elektrik tesisatları, aydınlatma, ısıtma ve soğutma cihazları ile elektrikli ev aletlerinin tamir ve bakımını yapmaya başladı.

Okul Müdürü Hilmi Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın hem meslek liselerine olan yanlış algısını değiştirmek hem de ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak amacıyla bu projeyi hazırladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin okulda yapmış oldukları deney amaçlı işleri halkın istifadesine sunarak hem pratikteki tecrübelerini artırdıklarını hem de ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olduklarını anlatan Akgün, şunları söyledi:

"Öğrenciler bu sayede sosyal paylaşım ve yardımlaşma duygusunu da pekiştirmiş oluyorlar. Bakanlığımızın teşvik ettiği projeyi hem sivil toplum örgütleri ile birlikte götürerek toplumsal kaynaşmaya vesile olmaya çalışıyoruz. Projeyi çevremizdeki mahalle muhtarları ile görüşerek, mahalle camilerinde anlatarak tanıtımını yaptık. Şimdi uygulamaya geçirdik. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, evlerinin elektrik tesisatların bakımını yaparak eskimiş olan elektrik tesisatlarını yenileri ile değiştirip küçük onarımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda mobilya atölyesinde mahalle sakinlerinden ailelerin yemek sandalyelerini tamir ederek bakımları yapılmaktadır."