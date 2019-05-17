Öğrenciler hayvanlar için barınaklar yaptı

KONYA (AA) - Karapınar TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan barınaklar sayesinde sahipsiz sokak hayvanları için yeni bir yaşam alanı imkanı oluşturuluyor.



Karapınar TOKİ Yavuz Selim Ortaokulunun "Hayvanları Koruma ve Sevme Kulübü" öğrencileri sokak hayvanları için barınaklar, kanatlı hayvanlar için kuş evler ve yemlikleri ağaçlara koydu.

Okul bahçelerinin uygun noktalarına velilerin desteğiyle konforlu barınaklar yapıldı.

"Okuldaki barınakta 6 kedi ve bir köpek bulunuyor. Hayvanların sağlıklı yaşaması için veteriner herkim tarafından kontrolleri yapılıyor. Hayvan sevgisi aşılanan minik öğrenciler günün belli saatlerinde isimlerini kendi koydukları hayvanlarıyla oyunlar oynuyor, onu besliyor ve seviyor. Hayvanları Koruma ve Sevme Kulübü Danışma Öğretmeni Mustafa Erman Kanmaz, son zamanlarda basında sık sık gündeme gelen hayvana yönelik şiddetin sona ermesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Sözen de, "Hayvanların yaz ve kış mevsimlerinde zor günler yaşadığını belirterek, bu projemiz ile onlara sahip çıktık. Çok mutluyuz. Herkesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Öğrenciler daha sonra işyerlerinin pencerelerine ve araçların camlarına sokak hayvanlarının korunması için çağrı yapılan broşürler bıraktı.





