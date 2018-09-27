Öğrenciler, hayvan barınağını ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp İlçesinde, ilkokul öğrencileri Ürgüp Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evini ziyaret etti.

Ürgüp Belediyesi tarafından yaptırılan ve sokaklarda başıboş dolaşan köpeklerin toplanarak bakımlarının yapıldığı hayvan barınağını gezen Ayhan Ertürk İlkokulu öğrencileri, buradaki hayvanlarla ilgilendi.

Bakım evi veterinerleri Havva Ata ve Murat Akbaba, çalışma koşulları ve sokak hayvanlarına yapılan bakımla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Öğrenciler adına bakım evi sorumlularına teşekkür eden okul öğretmenlerinden Suna Serin, "Hayatı birlikte paylaşarak yaşamak durumunda olduğumuz sokak hayvanlarını öğrencilerimizin daha yakından tanıyıp, onları nasıl korumamız gerektiği konusunda yerinde bilgi vermek istedik. Burada sürdürülen çalışma ve hizmetlerden dolayı tüm görevlilere teşekkür ederiz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 11:08