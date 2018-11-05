Öğrenciler harçlıklarını Endonezya'ya gönderdi

KONYA (AA) - Konya'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 28 Eylül'de Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından, aralarında topladıkları harçlıkları Endonezya'ya gönderdi.

Deprem ve tsunami felaketi yaşayan Endonezya'daki insani yardım çalışmalarına destek vermek isteyen öğrenciler, okulda başlattıkları kampanyanın ardından toplanan 850 lirayı Endonezya'ya gönderilmek üzere Kızılay'a teslim etti.

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Furkan Batık, yaptığı açıklamada, Endonezya'da yaşanan 7,5 şiddetindeki deprem ve tsunami felaketinin ardından, arkadaşlarıyla, oradaki Müslümanlara yardım toplama kararı aldıklarını söyledi.

Okul yönetiminin de kampanyalarını desteklediğini ifade eden Batık, "Hem okuldaki öğretmenlerimiz hem de arkadaşlarımız başlattığımız kampanyaya destek verdi." dedi.

Batık, yardımların toplanabilmesi amacıyla okul içerisinde dört stant açtıklarını, teneffüs vakitlerinde stantta görevli öğrencilerin yardımları topladığını anlattı.

Okuldaki kampanyaya her öğrencinin elinden geldiğince destek olduğunu belirten Batık, "Arkadaşlarımız gerekirse boğazlarından kısıp harçlıklarını Endonezya'ya göndermek için bize verdiler. Topladığımız yardımlar inşallah bir nebze olsun katkı sağlar." diye konuştu.

Stant görevlilerinden 11. sınıf öğrencisi Akkız Sarıgül ise, Endonezya'da yaşanan felakete kayıtsız kalamadıklarını dile getirdi.

Başlatılan kampanyaya desteğin yoğun olduğunu belirten Sarıgül, "Öğretmenlerimizin de yardımlarıyla Endonezya'daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak için böyle bir organizasyon başlattık. katkıda bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.