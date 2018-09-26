ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen "Grup Zakkum Gençlik Konseri"ni izleyen öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.

İlçedeki Meltem Ayhan Eğitim Kurumları'nın 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle gerçekleştirilen konseri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Başar Bal, eğitim kurumlarının yöneticileri ile çok sayıda öğrenci izledi.

Konser öncesi bir konuşma yapan Fethi Yaşar, öğrencilerin gelecekleri olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"2018-2019 öğretim yılının ailelerimize, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aileleriniz sizler için çalışıyor, sizler de onların emeklerini göz ardı etmeyerek derslerinize iyi çalışın, iyi meslekler edinin. Bizler de sizlerin geleceğe tam donanımlı şekilde hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Yaşar, "Bir yerel yönetici olarak yetki alanımızda olmamasına rağmen devlet okullarımızın boya, temizlik gibi genel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara etkinlik yapacakları zaman salonlarımızı açıyoruz. Amacımız özel okul, devlet okulu ayrımı olmaksızın hepinizin eşit eğitim görmesi, temiz ve güvenli ortamlarda aydınlık geleceğe hazırlanmasıdır." dedi.

Konuşmaların ardından başlayan konserde özellikle öğrenciler gönüllerince eğlendi.