Öğrenciler, geri dönüşüme dikkat çekmek için çöp topladı

KONYA (AA) - Yunak'ta öğrenciler, çevre temizliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek için çöp topladı.

Yunak Kaymakamlığı tarafından doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan "Yunço ile güzelleşen dünya projesi" ile çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda öğrencileri ve vatandaşları bilgilendiriyor.

Bu kapsamda, Yunak Kaymakamlığı ve kaymakamlığa bağlı birimler, ilçede çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle birlikte YUNÇO (Yunak çocuk) adlı tane mısır temalı maskot eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, ilçe merkezindeki ana caddede ellerinde çöp poşetleri ve sloganlar eşliğinde yerdeki çöpleri topladı.

İlçe merkezinde renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte öğrenciler cadde üzerindeki vatandaşlara ve iş yerlerine kendi hazırladıkları el broşürlerini dağıtarak herkesi temizlik konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Yunak Hükümet Konağı önünde başlayan etkinlik ilçe meydanında öğrencilerin "Amcalar, teyzeler yerlere çöp atıyorsak çöp kutuları neden var?", "Temiz bir Yunak istiyoruz", "Çöpler çöp kutusuna", "Atmayalım, toplayalım ,daha güzel yaşayalım" sloganları ile çevre temizliği yapıldı.

Yaklaşık 150 kişinin 2 gruba ayrılarak yaptığı temizlik, bir saat sürdü. Katılımcılar yol kenarına atılan pet, metal, cam şişeleri, poşetleri ve evsel atıkları tek tek topladı.

Temizliğe katılan Yunak Belediyesi Çevre Koruma ve Temizlik Ekipleri, toplanan 1 kamyonet dolusu çöpün yüzde 80'inin geri dönüştürülebilir olduğu tespit etti.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, çevre temizliğinin önemine dikkati çekerek, "Evde temizlik konusunda belki dünyanın en iyi milletiyiz. Fakat sokak ve caddeler konusunda eksiklerimiz var. Biz de ilçemizde bu bilinci arttırmak için böyle bir proje gerçekleştirdik. Amacımız sokak temizliği konusunda bilinci arttırmak. Ayrıca yıl sonuna kadar da tüm okullardaki ve evlerdeki atıkları toplayarak ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz."dedi.

Etkinliğe Kaymakam Akbulut’un yanı sıra, Yunak Belediyesi Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.