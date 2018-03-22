Öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi

KARAMAN (AA) - Karaman Mehmet Çavaş İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Yunus Emre Kültür Vakfı Geri Dönüşüm tesisini gezdi.

Okul müdürü ve öğretmenlerinin nezaretinde gerçekleşen gezide öğrenciler, ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisini gezerek, toplanan ambalaj atıklarının tesise girişinden ham madde olarak kullanılıncaya kadar hangi aşamalardan geçtiğini yerinde gördü.

Öğrenciler, geri dönüşüm sayesinde atıklardan ekonomiye ne kadar katkı sağlandığı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gezi, işletme yetkililerinin ikramının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.